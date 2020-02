NBA, risultati della notte: Antetokounmpo da record trascina i Bucks, Denver ko a Detroit

8/9 ©Getty

In casa Bulls il miglior realizzatore è Thaddeus Young, autore di 21 punti e 7 rimbalzi con 9/12 al tiro (una prestazione utile per mettersi in mostra in questi ultimi giorni di mercato) in quella che per Chicago è la terza sconfitta in fila e soprattutto l’ennesima conferma di come anche questa stagione ormai sia l’ennesima in cui sarà difficile pensare di acciuffare un posto ai playoff