NBA, Steve Ballmer si compra il Forum di Inglewood: presto l’arena degli L.A. Clippers?

I più appassionati di NBA, o quantomeno i tifosi degli L.A. Clippers, sapranno che da tre anni ormai il proprietario Steve Ballmer sta cercando di costruire un’arena tutta per la squadra che ha acquistato nel 2014. L’area scelta per la nuova casa dei Clippers è quella di Inglewood, a mezzo miglio di distanza dallo stadio che stanno costruendo per i Rams del football NFL, ma c’è un problema: la presenza lì vicino del celebre Forum, di proprietà della Madison Square Garden Company, vale a dire la compagnia del proprietario dei New York Knicks James Dolan. Da anni ormai sono in corso diverse cause per bloccare sul nascere i lavori dell’arena dei Clippers, considerata diretta concorrente del Forum, ma secondo quanto riportato da ESPN si dovrebbe essere riusciti a risolvere lo stallo. Come? Con i soldi, ovviamente: Ballmer infatti ha deciso di rimuovere del tutto l’ostacolo comprandosi l’intero Forum da MSG, e risolvendo così delle cause legali che stavano costando decine di milioni di dollari ad entrambe le parti. Il Forum – che ha ospitato le gare interne dei Lakers fino al 1999 – continuerà ad essere operativo fino a quando non sarà ultimata l’arena dei Clippers, descritta dalla stessa franchigia (che non ha smentito né confermato l’indiscrezione di ESPN) come “una costruzione di massimo livello con 18.000 posti all’interno di un complesso di intrattenimento ad Inglewood, lavorando con la città per completare il report per l’impatto ambientale”. Ci sono anche due cause in corso da parte di gruppi della comunità, ma l’ostacolo più grande rappresentato da MSG è stato risolto: i Clippers hanno un contratto con lo Staples Center fino al 2024, ma sono stanchi di essere considerati la “terza ruota” dietro i Lakers e i Kings di hockey NHL (entrambi di proprietà della famiglia Buss) negli introiti e nel calendario dell’arena. Ora la strada è un po’ più agevole per avere una casa tutta per loro, cogliendo l’occasione anche per costruire un centro di allenamenti di loro proprietà visto che al momento non possiedono quello utilizzato a Playa Vista.