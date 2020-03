Coronavirus: Rudy Gobert si scusa, ma il rapporto con gli Utah Jazz è rotto

Quello che sta attraversando Rudy Gobert è sicuramente il momento più difficile della sua carriera. Dopo la notizia della positività al COVID-19, il centro francese degli Utah Jazz non poteva sapere di aver contratto il coronavirus, ma ha comunque mantenuto un comportamento irresponsabile — come testimoniato dalla scena in cui tocca i microfoni e gli smartphone di tutti i giornalisti in conferenza stampa. Un video che ha fatto il giro del mondo e che inevitabilmente finirà per segnare la carriera del centro francese, specie in un momento come questo, e per il quale lui stesso si è scusato su Instagram: “Voglio ringraziare tutti per il supporto ricevuto nelle ultime 24 ore. Ho provato tantissime emozioni da quando ho saputo della mia diagnosi… soprattutto paura, ansia e imbarazzo. La prima e più importante cosa è che voglio scusarmi pubblicamente con le persone che potrei aver messo in pericolo. In quel momento non avevo idea di essere infetto. Sono stato sconsiderato e non ho scuse. Spero che la mia storia serva come monito e che porti tutte le persone a prendere la situazione seriamente. Farò tutto ciò che mi è possibile per supportare gli altri, usando la mia esperienza per educare le persone e prevenire la diffusione del virus. La mia salute è nelle migliori mani e mi riprenderò completamente. Grazie per il vostro supporto. Incoraggio tutti a intraprendere i passi necessari per rimanere al sicuro e in salute. Con affetto”.