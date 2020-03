Coronavirus, parla Rudy Gobert: “Ogni giorno sto meglio, prendete sul serio il virus”

È diventato tristemente famoso ben oltre il parquet NBA, mentre il suo video in cui in maniera provocatoria e scettica toccava i microfoni dei cronisti ha fatto il giro del web. Rudy Gobert è diventato un simbolo a livello globale del contagio da coronavirus, il paziente zero che ha portato la pallacanestro (e più in generale lo sport) statunitense a una presa di coscienza e a chiudere i battenti per almeno un mese. Contestato in maniera indiretta dai compagni per la sua scarsa attenzione manifestata nei giorni precedenti al contagio, il giocatore francese ha così preferito chiudersi in un silenzio durato tre giorni e rotto soltanto nelle ultime ore con un video affidato ai social della NBA. Un messaggio chiaro, senza equivoci e in cui l’aver toccato con mano l’effetto provocato dalle sue decisioni lo ha portato a un evidente pentimento: “Ciao, come state? Sono Rudy Gobert - queste le parole con cui si apre il video - sono qui soltanto per darvi qualche notizia sulla mia condizione di salute. Prima di tutto però devo dire grazie a chi mi sta supportando in queste ore, dandomi anche energia positiva per affrontare le difficoltà. Significa davvero tanto per me. Per quel che riguarda me, la mia condizione migliora giorno dopo giorno, grazie all’aiuto che mi è stato dato dallo staff dello Utah e di Oklahoma City. Ormai lo avete imparato tutti, ma voglio ricordarvi che dovete lavarvi le mani frequentemente, evitare di toccarvi il volto ed evitare i contatti non necessari con gli altri. Tutto sta nel proteggere sé stessi e le persone che vi sta attorno. Spero possiate prendere in maniera seria questi avvertimenti e farlo tutti insieme, perché soltanto così possiamo risolvere questa situazione. Fate attenzione e restate al sicuro”.