CasaSkySport: appuntamento con Danilo Gallinari alle 19 su Sky Sport 24

Negli ultimi giorni negli Stati Uniti (e non solo) è diventato un uomo copertina. Danilo Gallinari agli occhi degli addetti ai lavori NBA è un italiano che ben conosce il nord Italia e le zone maggiormente colpite dal contagio da coronavirus nelle ultime settimane. Non solo: il n°8 azzurro di OKC si è ritrovato assieme ai suoi compagni a recitare il ruolo di co-protagonista nella serata in cui la NBA ha deciso di sospendere a tempo indeterminato la regular season, quando poche decine di minuti prima della palla a due è stata comunicata la sospensione della sfida tra i Thunder e i Jazz di Rudy Gobert e Donovan Mitchell - diventati tristemente noti come i primi due giocatori a risultare positivi al coronavirus. Gallinari non si è tirato indietro e negli ultimi giorni ha rilasciato diverse interviste, dal New York Times a ESPN. Per questo diventa ancora più importante e interessante ascoltare le sue parole, il suo racconto e la sua testimonianza. L’appuntamento è quindi su Sky Sport 24 alle ore 19, all’interno dell’ormai consueto spazio di #CasaSkySport, in cui i telespettatori diventano protagonisti insieme ai talent di Sky Sport e ai campioni sul parquet e non solo. Attraverso Twitter e WhatsApp sarà possibile rivolgere domande a Gallinari: un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di pallacanestro NBA e di sport in generale.