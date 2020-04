NBA, a New York è #hoopocalypse: chiusi tutti i playground cittadini

Nomi che sono diventati comuni e conosciuti in tutto il mondo, anche a chi — magari — nella Grande Mela non ci ha mai messo piede. Rucker Park, West 4th (aka The Cage), Dyckman, e molti altri ancora. Sono i playground di New York City, quelli che fin dagli anni ’60 hanno prodotto e ospitato alcuni tra i nomi più leggendari del basket, di strada e non solo. Perché su questi campi sono passati anche i professionisti, da Julius Erving a Kobe Bryant, da Connie Hawkins a Kevin Durant. E oggi sono tutti chiusi: giocare a basket sui playground, a New York, all’epoca del coronavirus, è proibito. Lucchetti alle entrate — per quelli che solitamente hanno attorno al campo la classica rete metallica; altrimenti ferri rimossi, per impedire ai giocatori di darsi appuntamento sotto canestro. La rimozione dei ferri è il destino toccato a 140 campetti newyorchesi, circa il 20% del numero totale, disseminato nei cinque boroughs — Manhattan, Queens, Brooklyn, Bronx e Staten Island — della città a cui ambiziosamente piace farsi chiamare “la capitale del mondo”. Dove il Covid-19 ha colpito duro, forse (anche) per la struttura stessa della città, sovraffollata, sempre e a ogni ora, uno dei luoghi di maggior densità urbana al mondo. Al Brooklyn Bridge Park — dove i Nets avevano presentato il loro nuovo logo ai tempi dello sbarco in the city e dove ogni estate organizzano un allenamento aperto ai tifosi — i ferri resistono ma il campo è chiuso da lucchetti e catene. “New York si definisce orgogliosamente una città di basket: non avremmo mai rimosso i canestri dai campi se non fosse assolutamente necessario”, fa sapere in un comunicato il dipartimento dei parchi cittadino, che sovrintende a ogni playground pubblico. E sui social l’impossibilità di poter giocare a basket all’aperto ha subito trovato un nome: #hoopocalypse, con tanto di hashtag. L’apocalisse dei canestri: una sintesi perfetta. Nella speranza che stavolta però ci si salvi, e si possa presto tornare a giocare.