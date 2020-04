Draft NBA, cambiano le regole di valutazione dei talenti da scegliere

Con il torneo NCAA cancellato, una regular season in stand-by e una stagione come minimo slittata in avanti di qualche mese, era inevitabile da parte della NBA comunicare alle squadre anche le modifiche al processo di selezione dei giovani prospetti in vista del prossimo Draft. Alle franchigie infatti è stato tassativamente vietata l’organizzazione di qualsiasi incontro, workout, dialogo o discussione di persona con i vari giocatori, stando a quanto riportato da ESPN che è riuscita a entrare in possesso della notifica inviata dalla lega alle 30 squadre. Saranno permessi soltanto dei colloqui virtuali a distanza, per un totale di 4 ore al massimo con un singolo giocatore. Le linee guida sono valide per un periodo indefinito di tempo, almeno fino a quando la pandemia da coronavirus non sarà risolta o quantomeno limitata e contenuta. Il processo di selezione al Draft 2020 sarà profondamente diverso rispetto al passato, obbligando quindi le franchigie a basarsi quasi esclusivamente sul lavoro di scouting fatto nei mesi passati. Non è stato invece ancora chiarito il modo in cui le squadre riusciranno a ottenere dettagli fisici e atletici dei singoli giocatori, come avverrà questa raccolta e in che modo sarà distribuita alle squadre: al momento è stato proibito a tutti di richiedere video di workout recenti compiuti dai giocatori, lasciando a disposizione soltanto quelli riguardanti le partite disputate prima dello scorso 11 marzo. La data prevista per il Draft è il 25 giugno al Barclays Center di Brooklyn, ma nelle prossime settimane potrebbe cambiare anche quell’appuntamento.