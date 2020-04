Il n°20 di New Orleans ci ha parlato dei suoi allenamenti casalinghi, della difficile serata vissuta a Sacramento nel momento della sospensione della regular season e degli stereotipi che accompagnavano l’essere italiano prima dell’arrivo della pandemia negli USA: “Non so quando torneremo in campo, al momento non è una priorità”

Nicolò Melli è sorridente nel soggiorno di casa sua a New Orleans, in quarantena da oltre un mese come tutta la stagione NBA - in stand-by e in attesa di capire cosa succederà e quando si potrà tornare a giocare. Tra un pasto e l’altro cucinato soprattutto da sua moglie (“Io penso più che altro a mangiare”) e un allenamento in balcone per tenersi in forma, abbiamo fatto qualche domanda al n°20 di New Orleans riguardo questa situazione anomala che uno professionista si ritrova a vivere, tra gli stereotipi dei primi giorni quando il coronavirus sembrava un problema solo italiano e la NBA che non deve avere fretta nel ripartire a tutti i costi - tornando anche a commentare quella gara dell’11 marzo a Sacramento che i suoi Pelicans per qualche decina di minuti avrebbero dovuto giocare nonostante la positività di Rudy Gobert e lo stop dal giorno successivo di tutta la regular season.

Ciao Nicolò, come trascorri le tue giornate in quarantena?

Ho cercato di darmi una routine perché dopo la prima settimana ho notato che, senza delle abitudini, mi veniva difficile fare qualsiasi cosa. Per me è consuetudine avere un programma fisso. Mi sveglio alle 7.30, faccio una colazione leggera, poi mi alleno per un paio d’ore in quella che era la vecchia camera degli ospiti di casa mia. Verso le 11 ho finito e sono a telefono con amici e parenti dall’Europa, sfruttando il fuso orario favorevole in quella parte di giornata. Pranzo con mia moglie e poi nel pomeriggio il programma è variabile: passo magari un po’ di tempo a parlare con gli amici italiani più “nottambuli”, poi faccio un secondo allenamento - privilegiando la parte di cardio - e poi la sera come tutti si sta sul divano a guardare film o serie TV.

Ti alleni solo a casa? In questi 40 giorni non hai più giocato a basket?

No, non ho più giocato a pallacanestro. Qui a New Orleans la quarantena è più leggera rispetto a quella italiana, potrei anche uscire fuori a correre. Onestamente non mi fido molto, preferisco stare in casa. Per fortuna ho un balcone quindi, tempo permettendo, faccio qualcosa fuori. Mi viene un po’ da sorridere a dirlo, ma in questa fase ci si organizza con le risorse a disposizione.

Gli allenamenti vengono assegnati dallo staff tecnico dei Pelicans?

Più o meno. Il problema è che non tutti abbiamo a disposizione gli stessi macchinari e la stessa attrezzatura. Il nostro preparatore ci dà delle linee guida e poi ognuno le adatta. Anche perché la vera incognita è capire quando torneremo a giocare. È difficile impostare un certo tipo di lavoro, se non sai quale sarà il momento in cui tornerai in campo. Sto semplicemente cercando di tenermi in forma.

La NBA o i Pelicans hanno dato indicazioni su un possibile ritorno in campo?

No, nessuna comunicazione perché la situazione negli Stati Uniti è in parte sotto controllo, ma resta ancora grave. Il contesto quindi non permette al momento di ritornare a giocare in sicurezza. Nessuno ha una data. Credo poi onestamente che ci sono altre priorità al mondo rispetto allo sport, quindi dobbiamo aspettare che la situazione si risolva per capire come procedere.

Qual è il tuo punto di vista rispetto a un’eventuale ripartenza?

Secondo me non c’è una risposta corretta. Credo che prima di tutto si deve tornare a giocare soltanto se ci sono le condizioni per poterlo fare. Non forzerei più di tanto, anche perché poi rischi di tornare al punto di partenza. Metti insieme uno sforzo straordinario per tornare a giocare, ma poi capita qualcosa e devi ricominciare da capo. Prima di tutto deve esserci una situazione generale molto più tranquilla che permetta di tornare a giocare. Inoltre credo che all’inizio, se e quando si tornerà a giocare, saremo costretti a farlo senza tifosi e questo va un po’ contro la filosofia dello sport. Lo sport è anche un momento di condivisione, il tifo è una parte fondamentale di quello che facciamo. Non sarà il massimo quando si riprenderà, se troveremo il modo di farlo, però sappiamo che dovremo un po’ adattarci.