NBA, Shaquille O'Neal incontra Francis Ngannou, che lo solleva come fosse una piuma. VIDEO

Quando giocava Shaquille O’Neal si avvicinava ai 150 chili. Non è escluso che, da quando ha smesso, abbia anche preso qualche chilo. Poi ci sono i suoi 215 centimetri, e quelli sono rimasti immutati. In pratica: un gigante. Ecco allora che fa ancora più specie vedere qualcuno potersi prendere in braccio l’ex superstar di Magic, Lakers e Heat come se nulla fosse. A meno che quel qualcuno non corrisponda al nome di Francis Ngannou, attuale n°2 tra i pesi massimi per la UFC (Ultimate Fighting Championship). Per il campione franco-camerunense — che ha all’attivo 14 vittorie e 3 sconfitte — l’impresa si è rivelata quasi troppo facile, tanto che il 33enne fenomeno del mondo UFC si è poi divertito a prendere in giro proprio Shaquille O’Neal nel messaggio su Twitter ad accompagnare il video del loro incontro: “@Shaq, non sei pesante come pensavo: ecco perché in campo sapevi volare”, ha scritto Ngannou. I due si sono ritrovati per puro caso ad allenarsi nella stessa palestra e quando il peso massimo UFC si è accorto della presenza della superstar NBA non ha resistito alla tentazione di andare da lui e sollevarlo con uno sforza davvero relativo, che ha lasciato a bocca aperta lo stesso Shaq: “Sì, è la prima volta che qualcuno mi ha mai sollevato così”, ha ammesso in camera.