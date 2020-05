Spurs vendono quota ma non lasciano San Antonio

Se a Houston il proprietario Tilman Fertitta giura e spergiura di non voler nessun socio di minoranza, all’interno del suo stesso stato non la pensano come lui. Secondo quanto riportato da Sam Amick, i San Antonio Spurs hanno deciso di vendere una quota di minoranza della franchigia (non è dato sapersi in quale proporzione), ma il proprietario Peter J. Holt ha assicurato l’impegno a rimanere nella città di San Antonio ancora a lungo. “Questa è la nostra casa e lo rimarrà” ha scritto in un comunicato, rassicurando così i tifosi che negli ultimi anni hanno visto andarsene le squadre di hockey e di WNBA. Nel 2017 infatti la Spurs Sports & Entertainment, la società che controlla i nero-argento, ha venduto le Stars a MGM Resorts International che le ha trasferite a Las Vegas, facendole diventare le Aces. Nel 2020, invece, sono stati venduti i Rampage, una squadra minore di hockey, diventati i Vegas Golden Knights. Gli Spurs, che secondo le ultime stime di Forbes sono la 14^ franchigia di maggior valore in NBA con 1.8 miliardi di dollari, prima della sospensione della stagione erano vicini a rimanere fuori dai playoff per la prima volta in 22 anni. Il loro record di 27-36 li vedeva a quattro gare di distanza dai Memphis Grizzlies ottavi nella Western Conference.