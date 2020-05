Bosh: “Gli Heatles? La mia Miami più come i Cream”

È stata una di quelle trovate — metà giornalistica, metà di marketing — che ha subito funzionato: gli Heat di LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh come i Beatles, e allora ecco creati gli “Heatles”. Solo che uno dei componenti di quel leggendario terzetto non è troppo d’accordo. “Conoscete la band inglese chiamata Cream? [Eric Clapton il loro membro più famoso, poi Jack Bruce e Ginger Baker: dal 1993 sono nella Hall of Fame della musica di Cleveland, ndr]. Ecco noi siamo più i Cream, rispetto ai Beatles: Ci siamo detti: ‘OK, uniamo le nostre forze, giochiamo, per quattro anni e quattro anni soltanto mettiamo in piedi questo super show e poi fine’. È stato un momento pazzesco”, ammette Bosh. Che proprio per via della breve durata nel tempo vede una similitudine tra i “Big Three” di Miami (che in quattro stagioni assieme hanno collezionato due titoli NBA nel 2012 e 2013 e altrettante finali, nel 2011 e nel 2014) e la band capitanata da Eric Clapton, formatasi nel 1966 e già scioltasi nel 1968. Resta allora però una domanda: chi sono i Beatles della NBA? Bosh non lo dice ma cita però una squadra “che se si parla di dinastia è stata migliore della nostra: i Golden State Warriors”. Un anno (di durata) e un titolo NBA in più sembrano dargli ragione.