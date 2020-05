LeBron twitta su Ahmaud Arbery: "Siamo prede"

Sono passati otto anni dal caso di Trayvon Martin, un ragazzino afro-americano di Orlando ucciso mentre passeggiava per strada con un cappuccio alzato sulla testa. Un caso di cronaca che scosse l’America e diede inizio al movimento di Black Lives Matter, complice anche la prima presa di posizione forte di LeBron James su temi sociali — convincendo tutti i Miami Heat a posare per una foto con il cappuccio calato sulla testa. Oggi gli Stati Uniti si ritrovano di nuovo a discutere di un caso di omicidio di un ragazzo afro-americano, quello del 25enne Ahmaud Arbery, che lo scorso 23 febbraio stava correndo nei sobborghi di Brunswick, in Georgia. Arbery è stato seguito da un ex ufficiale di polizia, Gregory McMichael, e suo figlio Travis, entrambi bianchi, armati e convinti — secondo quanto raccontato poi alla polizia — che Arbery assomigliasse a una persona sospettata di una serie di furti che erano stati perpetrati nel quartiere nei giorni precedenti. I McMichael hanno fermato Arbery mentre correva e subito dopo c’è stata una colluttazione tra il jogger e il figlio Travis, immortalata anche da un video circolato su Internet negli ultimi giorni e che ha riacceso le luci sul caso. In quel video di 38 secondi si vedono i due contendersi l’arma da fuoco e si sentono tre colpi, mentre al termine si intravede il corpo di Arbery a terra mentre i McMichael sono in piedi. Una storia che ha provocato forti reazioni sui social anche da parte dei giocatori NBA, a partire da LeBron James: “Siamo letteralmente delle prede OGNI GIORNO e OGNI VOLTA che mettiamo un piede fuori dalla comodità delle nostre case! Non possiamo nemmeno andare a fare una dannata corsa! Mi state prendendo in giro?! No davvero, mi state prendendo in giro!!” ha scritto su Twitter. “Sono mortificato per Ahmaud, riposa in pace: le mie preghiere vanno al cielo e alla tua famiglia!” ha concluso, prima di aggiungere gli hasthag #StayWoke (rimanete allerta) e #ProfiledCauseWeAreSimplyBlack (veniamo profilati semplicemente perché siamo neri).