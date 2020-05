Che Michael Jordan sia il giocatore preferito di LeBron James è noto da tempo, come testimonia anche il 23 indossato in suo onore sia ai Cleveland Cavaliers che attualmente ai Los Angeles Lakers. Ma chi è il secondo? A rivelarlo è stato lo stesso James in una Instagram Story condividendo un video di Penny Hardaway: “MIO DIO!!!” ha scritto in caps lock. “Il mio secondo giocatore preferito di tutti i tempi! Letteralmente potrei vederlo giocare ogni sera”. In effetti era difficile resistere all’attrattiva di Penny per un ragazzino come LeBron, che aveva 9 anni quando Hardaway entrò nella NBA. Hardaway era un giocatore elettrizzante soprattutto nei suoi primi anni a Orlando insieme a Shaquille O’Neal, arrivando alle Finals nel 1995 (eliminando i Chicago Bulls di Michael Jordan appena rientrato dal baseball) prima dell’addio di Shaq nel 1996 per andare ai Lakers. I tanti problemi di infortuni lo hanno privato di una carriera di altissimo livello, anche se è rimasto nella lega fino a 36 anni seppur senza più toccare i picchi dei suoi primi anni ai Magic. Il suo ricordo però rimane vivissimo nella memoria di tanti, tra cui per primo King James.