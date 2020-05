Capire il contesto all’interno del quale vengono pronunciate alcune frasi è fondamentale: in relazione a “The Last Dance”, ragionando su quanto sia sfiancante tenere fede alle aspettative e alle ambizioni legate a una dinastia vincente, Bob Myers ha voluto sottolineare che, in occasione del secondo titolo NBA vinto dagli Warriors con Kevin Durant - quello del 2018, battendo ancora una volta Cleveland in finale - il sollievo e l’essere riusciti a rispettare il pronostico sono state sensazioni decisamente superiori rispetto alla “gioia” che tutti si aspetterebbero di provare dopo la conquista di un titolo NBA. Un concetto lungo che, sintetizzato sui social, può portare a una facile conclusione: “Quando abbiamo vinto con KD, non c’era gioia”. Una frase che è rimbalzata su vari profili Instagram, fino ad arrivare sotto gli occhi di Durant - famoso già in passato per le sue avventure non sempre edificanti sui social network. Anche stavolta l’attuale n°7 dei Brooklyn Nets non ha resistito alla tentazione e ha risposto in maniera fin troppo diretta nei commenti - utilizzando il suo account stavolta e non quelli falsi come successo in passato: “Mi sembrano felici a guardarli in questa foto”, la sua replica condita da parolacce per sottolineare il senso della frase e riferendosi al momento in cui gli Warriors hanno sollevato al cielo il Larry O’Brien Trophy per la terza volta in un lasso di tempo di quattro anni (come mostrato dalla foto in fondo al pezzo, in cui sono state cancellate le parole offensive nel commento di KD). Mai fare arrabbiare l’ex n°35 degli Warriors quindi, altrimenti la risposta arriverà sempre senza peli sulla lingua.