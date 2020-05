Rivers: “Sterling non voleva Redick: era bianco”

Le storie su Donald Sterling, l’ex proprietario dei Clippers escluso dalla NBA nell’aprile 2014 in seguito ad alcuni commenti razziali e discriminatori, non smettono mai di stupire ma quella raccontata da Doc Rivers ai microfoni di Ernie Johnson durante lo show online #NBATogether è ai limiti del reale. Nell’estate del 2013 — racconta Rivers — Redick era vicinissimo a firmare con i Minnesota Timberwolves: “Lo convinsi a ripensarci. ‘Vieni a giocare per me. Vieni a giocare ai Clippers, con Chris Paul, DJ [DeAndre Jordan], Blake Griffin, è una squadra perfetta per te’. Incasso il suo sì, il contratto è pronto e la firma è imminente. Salto sul primo volo per Orlando, per tornare a casa, quando mi chiama Andy Roeser [ex presidente dei Clippers, ndr] e mi dice che l’accordo è saltato. La motivazione? Donald Sterling non vuole giocatori bianchi in squadra”. Qui l’incredulità di Rivers tocca il suo punto massimo: “Scusa?!?”. L’allenatore di L.A. ricorda di aver ricevuto la telefonata nel garage dell’aeroporto di Orlando, seguita da quelle immediate dell’allenatore di Duke (e di Redick) Mike Krzyzewski e dell’agente del giocatore, che mi urlava contro inferocito”. A Rivers non resta che chiamare direttamente Sterling e sentire dal diretto interessato cosa stava succedendo: “Oh, abbiamo avuto una bella discussione”, ricorda l’allenatore dei Clippers, al tempo sulla panchina di L.A. da soli tre settimane. “Alla fine gli dico: ‘Allora me ne vado’. ‘Tu non vai da nessuna parte’, la sua replica. Ma io insisto e gli dico che così mollo il posto: non posso permettere che Sterling mi rovini la reputazione. La mia posizione è chiara: non allenerò un giorno di più se l’accordo con Redick non viene confermato. Vado a casa a Orlando e mi ricordo dire a mia moglie Kris: ‘Credo di non aver più un lavoro’. Poi ho chiamato il mio agente: ‘Credo mi licenzieranno, o comunque mollo io’. Ma tre ore dopo Roeser mi richiama per dirmi che l’accordo è fatto, Redick è ai Clippers con la benedizione di Sterling. Non mi ha detto il perché di questo repentino cambio di idea, ma da quel preciso momento sapevo di essere nei guai, a lavorare per uno come Sterling”.