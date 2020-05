Zion Williamson nel sequel di “He Got Game”?

Da quando è uscito nelle sale americane, nel 1998, “He Got Game” si è subito affermato come uno dei grandi classici capaci di unire al meglio sport e cinema. Merito di Spike Lee, regista sopraffino oltre che tifoso n°1 dei New York Knicks, e merito anche di un cast stellare, con Denzel Washington nel ruolo del padre (incarcerato) di un eccellente Ray Allen (aka Jesus Shuttlesworth), talento liceale al cui fianco incanta anche la bellissima Rosario Dawson. E ora — durante un live stream organizzato da Jordan Brand — proprio Spike Lee ha rivelato come l’idea di un sequel alla leggendaria pellicola di fine anni ’90 è qualcosa “che io e Ray Allen abbiamo spesso discusso” e che proprio prima che la pandemia bloccasse gli Stati Uniti e il mondo intero, Lee e Allen stavano cercando di ottenere un meeting con Zion Williamson a New Orleans per testare il suo interesse a prender parte all’eventuale sequel: “La mia idea è ancora quella”, conferma Lee. Il regista afroamericano ammette di non avere ancora le idee chiarissime sulla possibile trama — “la storia è molto ricca, mi è stato chiesto spesso di sviluppare cos’è successo negli anni ai personaggi di quel film, ma al momento le mie idee sono ancora confuse” — ma oltre alla possibile inclusione della matricola dei Pelicans nel cast sembrerebbero confermate sia le presenze di Ray Allen che di Rosario Dawson ma non quella di Denzel Washington. Il progetto di un “He Got Game 2” al momento è solo nella testa di Lee e non esiste nessuna data di ipotetica uscita della pellicola, ma la discussione genera già tantissimo interesse tra i fan in tutto il mondo di Jesus Shuttlesworth.