Erdogan attacca Trump, a rispondere è Kanter

Il botta e risposta indiretto a distanza tra il presidente degli Stati Uniti e quello della Turchia è apparso come paradossale agli occhi di molti e in particolare a quelli del lungo dei Celtics - che ben conosce quanto Erdogan sia distante dal concetto di tutela dei diritti delle minoranze: "Lo sanno tutti che sei soltanto un dittatore lunatico", replica via Twitter

Lo sport non sempre è al centro del dibattito (e dei pensieri) portati avanti da chi nella vita lo pratica come professionista. Enes Kanter ne è certamente uno degli esempi più illustri: costretto da tempo a vivere senza passaporto negli USA, lontano migliaia di chilometri dalla sua Turchia, finita sempre più sotto il controllo asfissiante e anti-democratico di Erdogan - il leader di governo che ha deciso di perseguire Kanter alla stregua dei terroristi che hanno “attentato” alla sua vita con il golpe fallito dell’estate 2016. Da quel momento in poi la vita del lungo dei Boston Celtics si è fatta molto più complicata, con la sua famiglia costretta a ripudiarlo pubblicamente per garantirsi un minimo di libertà in Turchia, mentre il padre è stato scarcerato soltanto dopo la protesta pubblica e grazie al risalto dato alla notizia. Una storia insomma più da “Il Manifesto” che da quotidiano sportivo: per questo motivo per rintracciare l’intervista rilasciata da Kanter a Massimiliano Coccia bisogna sfogliare le pagine del giornale diretto da Norma Rangeri. Parole schiette, sincere, da ascoltare con maggiore attenzione in un momento così delicato riguardo la questione dei diritti civili anche negli Stati Uniti: “Mentre parliamo, in piena pandemia, c'è il rischio che i dissidenti politici, i giornalisti, gli intellettuali reclusi possano esser lasciati morire per il coronavirus perché si è preferito liberare mafiosi e assassini dalle carceri invece che i dissidenti. A chi dovrà rendere conto il dittatore Erdogan se moriranno? Mia madre un giorno mi disse: “Se credi in un ideale non abbandonarlo mai, qualunque sia il prezzo”. È chiaro che per chi si schiera le carriere sono in salita, i contratti meno vantaggiosi, la libertà ha un prezzo e quel prezzo fa a botte con il nostro egoismo. Ma cambiare le vite di molti è la vittoria più bella. Immagina con quale animo riesco a disputare una partita di basket pensando a mio padre che potrebbe essere incarcerato per altri sette anni senza che io possa fare nulla perché sono lontano. Dopo ogni partita guardo una foto di mia madre, l'unica cosa che mi è rimasta della mia famiglia, una semplice foto, la guardo e le dico “Sto facendo quello che devo”. In quel momento sento il suo odore, la sua carezza, immagino il suo cibo cucinato sulla tavola e penso che Dio vuole che sia un esempio, che la mia lotta sia giocare per liberare il mio popolo”.