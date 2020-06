Damian Lillard ha fatto parlare di sé nell’ultima settimana a seguito di una dichiarazione - definita poi confidenziale e puntando in parte il dito contro la decisione presa da Yahoo Sports di calcare la mano su quelle parole - sottolineando come lui non avesse alcuna intenzione di prendere parte a match privi di senso sportivo. “Resto in panchina a guardare”, la sottolineatura del n°0 dei Blazers. Portland, già lontana dall’ottavo posto a Ovest, avrebbe rischiato infatti di lavorare per settimane al solo scopo di scendere in campo per qualche gara senza poter ambire a nessun traguardo. Un rischio a quanto pare evitato dai Blazers grazie alla nuova formula prevista dalla NBA [che ancora deve essere ufficializzata dalla lega, ndr], ma che resterebbe concreto per gli Warriors di Steph Curry - qualora venissero richiamati in campo per concludere la regular season. Golden State non ha alcun tipo di ambizioni di classifica e anche per il n°30 della squadra di San Francisco l’idea migliore è quella di evitare un ritorno sul parquet: “Sono d’accordo con Lillard, capisco il suo punto di vista perché è dura mentalmente metterti a lavoro, recuperare il tempo perso e prepararti con uno sforzo enorme per affrontare partite prive di senso. È complicato immaginare che la mente e il corpo risponda a una sfida che non prevede stimoli. Dovrei dire a me stesso: “Fatti il mazzo e lavora come un mulo per giocare cinque partite che non contano nulla e poi torni di nuovo in off-season”. No, così non ha senso”. Golden State in realtà sembra non correre rischi a riguardo: con 15-50 di record (unica squadra a essere già aritmeticamente tagliata fuori dalla corsa playoff), gli Warriors pensano al futuro, al Draft e ricostruire a partire dalla prossima stagione. La NBA infatti prevede un ritorno in campo di 20-22 squadre al massimo e Golden State di sicuro non rientrerà tra quelle.