Secondo quanto riportato da ESPN, nel Board of Governors NBA in programma domani si va verso l'adozione di un formato a 22 squadre con inizio il 31 luglio che preveda la fase di play-in per le squadre in lotta per i playoff e una conclusione al più tardi il 12 ottobre, cui far seguire Draft e free agency

Domani (sera in Italia) è attesa la decisione NBA sul ritorno in campo e sul modello che verrà adottato per completare la stagione. Le indiscrezioni però si sprecano, e al solito una delle voci più ascoltate è quella dell’insider di ESPN Adrian Wojnarowski. Per lui il formato scelto dalla NBA sarà quello a 22 squadre — le prime 16 attualmente e le altre 6 col miglior record, ancora potenzialmente in corsa (ovvero New Orleans, Portland, San Antonio, Sacramento e Phoenix a Ovest e Washington a Est) — con partenza il 31 luglio, un certo numero di partite di regular season da definire, poi le sfide cosiddette di play-in per assegnare le ultime teste di serie e quindi i playoff, con il normale formato al meglio delle sette gare (ma senza viaggi da una città all’altra, dettaglio che dovrebbe far intensificare il calendario). Risultato? Secondo quanto riportato appunto da ESPN è emersa una ipotetica ultima data possibile per disputare l’eventuale gara-7 di finale NBA, e si tratta del 12 ottobre 2020, a cui ci si aspetta possano poi seguire — in questo ordine — Draft e apertura della free agency. In pratica il campionato 2019-20 finirebbe per durare quasi un anno intero, concludendosi infatti dieci giorni prima rispetto alla data — il 22 ottobre 2019 — in cui è iniziato, e rendendo così ipotizzabile un via alla stagione 2020-21 non prima del 25 dicembre 2020, ovvero a Natale.