Perché MJ non è sui social? Lo spiega la figlia

Jasmine Jordan, la figlia di MJ più volte intervista in queste ultime settimane dopo l’uscita di “The Last Dance” - la serie dedicata al n°23 dei Bulls - ha spiegato le ragioni per cui suo padre è restio ad aprire un proprio personale account sui social, mantenendo così “le distanze” da milioni di fan che inizierebbero subito a seguirlo. Durante una chiacchierata fatta con ABC Audio, Jasmine ha utilizzato parole tanto semplici quanto efficaci: “Mio padre è così, come dire: non è contro i social, ma non è social”, ha sottolineato ridendo. “Non riesco neanche a immaginare che passi del tempo su Twitter o che cerchi di condividere una foto su Instagram o robe simili”. Insomma, a MJ va più che bene l’esposizione e il canale di comunicazione garantito dall’account “Jordan Brand”, sua unica presenza virtuale online. Una scelta inusuale, visto che ormai tutti sfruttano la rete per mantenere la loro popolarità, pagando professionisti del settore che lavorano solo ed esclusivamente alla cura dei loro account. La figlia di Jordan ha poi proseguito con l’intervista, rivelando altri dettagli che riguardano il padre: “Quando lo lascia nel suo elemento naturale, in modo tale da poter essere un papà divertente e chiassoso, è sempre pronto a scatenarsi con la musica. Adora cantare: che sia rap, R&B, hip-hop, non importante. Non pone limiti ai generi, ascolta di tutto. Quando si dedica alla musica, sai che sta per venire fuori il suo lato più divertente”. Peccato che non abbia un profilo social su cui condividere le sue performance: il video di Jordan che canta e scherza con la famiglia diventerebbe in breve tempo uno dei più ripresi e visualizzati di sempre.