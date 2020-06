Harden e la maglia ritirata. In uno strip club

La storia non è nuova, ma come spesso accade la rete riporta d’attualità anche fatti magari finiti nel dimenticatoio. Si deve tornare all’estate 2017 quando Drake scelse di celebrare la carriera di tre famose ballerine della scena dei nightclub USA — Lira Galore, Miracle Watts e Maliah Michel — ritirando la loro maglia (quale?) in un celebre locale di Houston. Se non che la trovata del rapper canadese era già stata pensata per un altro assiduo frequentatore della scena notturna della città texana: James Harden. Secondo quanto raccontato da Jamil Clay (protagonista della serie tv Love & Hip Hop) nel podcast tenuto dal rapper Joe Budden, “Il Barba” avrebbe già la sua maglia n°13 ritirata in un nightclub di Houston dopo una serata in cui l’All-Star dei Rockets e il suo entourage avrebbero speso la cifra di un milione di dollari in una singola nottata. Una cifra da molti considerata un “record da Guinness dei primati” anche per un giocatore che proprio nel 2017 ha firmato un’estensione contrattuale da 160 milioni di dollari per 4 anni con gli Houston Rockets.