In previsione del ritorno in campo di Orlando, la NBA permetterà alle squadre di firmare nuovi free agent allargando a 17 (15 giocatori con contratto normale e 2 con contratti two-way) il roster a disposizione delle squadre. Per questo in molti si stanno attrezzando per cercare delle occasioni sul mercato dei free agent, e uno dei nomi con maggiore richiamo è certamente quello di DeMarcus Cousins. L’ex All-Star, reduce da gravi infortuni nelle ultime stagioni, ha speso l’ultima facendo riabilitazione con i Los Angeles Lakers, da cui però è stato tagliato lo scorso febbraio per fare spazio a Markieff Morris. Con la riapertura del mercato Cousins potrebbe tornare in gialloviola, ma non sono gli unici a pensare a lui: secondo quanto scritto da Ira Winderman del Sun Sentinel, anche i Miami Heat stanno ragionando sulla possibilità di firmare il centro ex Warriors. Con lo scambio del 6 febbraio per arrivare ad Andre Iguodala, infatti, Miami ha abbastanza spazio sotto l’hard cap per aggiungere un giocatore dal mercato dei free agent, ma per farlo dovrà effettuare un taglio a roster — con i nomi più plausibili che riguardano Solomon Hill, Chris Silva o Udonis Haslem. Ovviamente dipenderà anche dalla volontà di Cousins, che a Los Angeles è già entrato nelle grazie di LeBron James e Anthony Davis durante la regular season facendosi apprezzare per le sue doti di leader vocale. Con JaVale McGee e Dwight Howard, poi, Cousins potrebbe fornire un’opzione tatticamente diversa con le sue doti da tiratore, mentre a Miami hanno già Meyers Leonard e Kelly Olynyk. Tra una decina di giorni — l’inizio del mercato è fissata per il 22 giugno — sapremo quale sarà la scelta di Boogie.