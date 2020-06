Sono ormai passati 12 anni da quando Danilo Gallinari ha mosso i primi passi in NBA, ma per lui potrebbe esserci in oroscopo un ritorno al passato. Secondo quanto scritto dal giornalista Ian Bagley di SNY, i New York Knicks in free agency cercheranno un lungo capace di tirare da fuori, e Danilo Gallinari è un nome da tenere in considerazione per occupare quel ruolo, al contrario di Davis Bertans che pare destinato a rimanere a Washington. Ovviamente, essendo free agent, sarà l’azzurro a decidere dove giocare il prossimo anno, e su di lui c'è forte già da tempo l'interesse dei Miami Heat che lo avrebbero voluto già prima della deadline del mercato. Ma i nuovi Knicks guidati da Leon Rose e in cerca di un allenatore (con Tom Thibodeau candidato numero 1 alla panchina) potrebbero rappresentare un’opzione allettante, sia per il mercato di riferimento che per il rapporto sempre rimasto ottimale con la tifoseria, che prese male il suo addio nel 2011 per arrivare a Carmelo Anthony. Peraltro, non è neanche escluso da Bagley che i Knicks possano pensare di nuovo proprio a Anthony, con New York che ha già pensato di riportarlo a casa la scorsa estate per attirare anche Kevin Durant e Kyrie Irving al Madison Square Garden. C’è ancora una stagione da finire con la maglia degli Oklahoma City Thunder e manca tantissimo tempo all’inizio della free agency fissata per il 18 ottobre, ma l’interesse per Gallinari è destinato solamente a crescere.