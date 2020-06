Oladipo piange la scomparsa del suo piccolo amico

Era ormai conosciuto con il soprannome “MightyMason”, il potente Mason, perché Mason Garvey aveva dentro una forza davvero speciale, quella necessaria per combattere, a soli 7 anni, un brutto tumore maligno — un rabdomiosarcoma, il più frequente sarcoma delle parti molli in età pediatrica. Aveva al fianco la sua famiglia, papà Kevin e mamma Heather, e aveva al suo fianco ormai da parecchi anni anche Victor Oladipo, la stella degli Indiana Pacers che andava spesso e volentieri a far visita al suo piccolo tifoso al Riley Children’s Hospital di Indianapolis. Ma dopo oltre due anni di battaglia Mason Garvey non ce l’ha fatta, lasciando un vuoto tremendo nel cuore del giocatore di coach McMillan, che su Twitter ha voluto ricordare così il suo piccolo amico: “Riposa in paradiso, campione. Sono felice per te, perché ora se al fianco di Dio: niente più dolori, basta preoccupazioni, addio cancro. Egoisticamente però vorrei fossi ancora qui con noi. Mi manchi di già. Ti ringrazio per avermi ispirato. Sei realmente potente”, un messaggio chiuso dal classico hashtag #MightyMason e poi da un altro, ben più amaro (#FxckCancer). Non è la prima volta che Oladipo si prende a cuore le sorti di ragazzini in difficoltà: in passato aveva scritto e firmato di suo pugno una lettera a un altro giovane tifoso di soli 10 anni, Cameron Kirk — afflitto da una forma di leucemia — che si era visto recapitare un pacco omaggio insieme alla lettera proprio durante i playoff 2018, per poi invitarlo in sede e incontrarlo di persona insieme a tutta la famiglia.