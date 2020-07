Shaq: "Non farei mai un The Last Dance"

In un’intervista con Complex, Shaquille O’Neal ha spiegato per quale motivo non ha mai pensato di fare un documentario in stile The Last Dance — e nemmeno lo farebbe se gli venisse proposto: "Mio fratello Kobe Bryant non è qui con me, non voglio mettere attenzione su tutto quello che è successo 15 anni dopo"

L’incredibile successo di The Last Dance ha reso pressoché inevitabile la domanda in ogni intervista a giocatori di un certo spessore: faresti un documentario del genere? La risposta di Shaquille O’Neal in un collegamento con Complex, però, non lascia spazio a nessun dubbio: lui un documentario del genere non lo farà mai, e il motivo è Kobe Bryant. “Mio fratello non è qui con noi e non voglio che vecchie storie del passato riemergano” ha detto Shaq. “Perciò se me lo chiederanno, non lo farò. Quello che è successo fa parte del nostro rapporto e di quello che siamo stati, ma non voglio che ci sia attenzione su quello 15 anni dopo. Si parlerebbe di ‘Oh è stato scambiato’ e ‘Non andavano d’accordo’, e non voglio sentire cose del genere. Tutti girando su Internet possono sapere la storia di quanto è successo. Io voglio che Kobe venga celebrato nella giusta maniera, e anche io allo stesso modo”. O’Neal ha anche rivelato che la tragica scomparsa di Bryant ha anche reso difficile il suo rapporto con i tre anelli vinti insieme a Los Angeles: “L’altro giorno li ho visti e li ho messi subito da parte: finiranno in cassaforte o in banca, ma non li voglio nemmeno vedere”.