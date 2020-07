All’apparenza, almeno guardando a quanto sta accadendo in questi primi giorni di permanenza a Disney World da parte delle 22 squadre, nessuno prende il sonno e il riposo notturno sul serio quanto Jaylen Brown. Il giocatore dei Celtics infatti ha deciso di trasportare nella sua stanza il letto speciale che utilizza per riposare: una camera iperbarica pensata per rendere più efficiente il suo sonno. Le immagini della capsula - complicato trovare una definizione migliore - hanno portato molti a scherzare all’idea che Brown stia creando una vera e propria “bolla nella bolla”. Il modo migliore per garantirsi un riposo di qualità. Una precauzione attraverso la quale il giocatore dei Celtics spera di riuscire a eliminare ogni rumore, in modo tale da assicurarsi il completo isolamento e l’opportunità di rimettersi al meglio durante un ciclo di partite che porteranno i Celtics (e non solo loro) a scendere in campo ogni 48 ore dopo mesi di stop. La cura del particolare in questi casi può davvero fare la differenza.