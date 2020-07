Anthony vuole che gli Warriors cambino nome

Ancora il processo di modifica non è stato completato, ma a Washington i RedSkins hanno deciso di cambiare il nickname riferito alla squadra ed evitare i riferimenti agli indiana d’America. Una scelta arrivata in un momento particolare di tensione e di forte trasformazione della società americana, che sta cercando di ascoltare le istanze di cambiamento che spesso finiscono per non essere prese in considerazione. Carmelo Anthony - da sempre uno dei giocatori NBA più attivi quando si tratta di portare avanti l’impegno civile e sociale - ha postato sui social una grafica con un messaggio ben chiaro: “Non saremo mai uguali se tutte le nostre comunità non verranno considerate tali. Per supportare i Nativi Americani, bisogna smettere di usare le mascotte che a loro fanno riferimento”. E nell’elenco di nomi riportato compare anche quello degli Warriors, assieme ai vari Redskins, Braves, Indians, Chiefs e Blackhawks. Un messaggio e una richiesta forte di discontinuità e cambiamento, in un momento in cui non c’è più tempo per rimandare azioni troppo spesso considerate secondarie e non importanti.