Bledsoe positivo non è con i Bucks: “Sto bene"

Uno degli enormi punti interrogativi di questo inizio di stagione è l’ambiguità con cui le squadre NBA stanno comunicando la condizione fisica dei loro roster, la disponibilità o meno di materiale umano e di conseguenza le assenze a causa del contagio. Dopo i primi giorni convulsi a seguito della sospensione della regular season infatti la lega ha deciso di smettere di rendere noti i nomi dei giocatori positivi: ragioni di privacy, ma non solo. Per questo motivo durante le conferenze stampa degli ultimi giorni gli allenatori si mantengono sul vago - non specificano neanche il numero esatto di componenti del roster - e si rimanda alla scelta personale del singolo sul se e quando rendere nota la propria positività. L’ultimo caso in ordine di tempo è quello di Eric Bledsoe, che ha deciso di parlarne con Chris Haynes di Yahoo Sport: “Sono asintomatico e sto bene. Non appena potrò rispettare le regole imposte dal protocollo NBA, non vedo l’ora di unirmi alla squadra a Orlando”. Bledsoe infatti è rimasto a casa e non ha seguito il gruppo a Disney World - assenza pesante per i Bucks che non dispongono al momento della point guard titolare da oltre 15 punti e 5 assist di media. La prima gara amichevole di Milwaukee è prevista il prossimo 23 luglio con gli Spurs, mentre il 31 scenderanno in campo contro Boston per riprendere ufficialmente la stagione. Difficile al momento capire se e quando Bledsoe potrà esserci e dare una mano ai suoi compagni, che almeno nelle prime partite della ripresa della stagione dovranno fare affidamento su George Hill.