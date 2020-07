Le t-shirt di Westbrook e i nuovi messaggi sociali

Nel 2018 Russell Westbrook — da sempre interessato al mondo della moda — ha creato una propria linea di abbigliamento ribattezzata “Honor the gift”. Ora il giocatore dei Rockets ha stretto una partnership con l’associazione giocatori NBA per produrre attraverso il proprio brand una serie di t-shirt che possano amplificare le voci della protesta dei giocatori stessi attraverso una serie di slogan supplementari a quelli pensati dalla NBA per le divise di gioco al ritorno in campo. Secondo quanto riportato dal giornalista di The Athletic Shams Charania, infatti, sulle t-shirt che verranno disegnate e prodotte da Westbrook in collaborazione con la NBPA potranno trovare spazio ulteriori messaggi di giustizia sociale tra i quali: No Justice No Peace, By Any Means, Power to the People, Systemic Racism, Police Reform, I Can’t Breathe, Break the Cycle, Equality, Am I Next? fino al significativo Strange Fruit, che rimanda all’immagine evocata dalla grandissima Billie Holiday nel suo successo del 1939 (su un testo di Abel Meeropol), dove gli strani frutti a cui si fa riferimento sono i corpi degli afroamericani linciati e appesi agli alberi ai tempi dello schiavismo. Se oltre 280 giocatori hanno già scelto di aderire all’iniziativa della NBA di esibire sulla propria maglia di gioco uno dei messaggi di uguaglianza sociale proposti dalla lega, ora l’iniziativa promossa da Westbrook e dalla NBPA dà ulteriore voce alla protesta dei giocatori permettendo loro di esprimersi anche fuori dal campo.