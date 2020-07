Westbrook è guarito, vola dai Rockets a Orlando

Doppio tampone negativo e subito in volo verso Orlando: a una settimana di distanza dall’annuncio ufficiale della sua positività, Russell Westbrook può festeggiare la sua guarigione e raggiungere i compagni in vista di una ripartenza della stagione NBA ormai alle porte. Il n°0 di Houston, assente come James Harden tra i passeggeri del primo volo che ha portato i Rockets in Florida, aveva annunciato poi via social le ragioni del suo mancato arrivo: il Covid-19 aveva colpito anche lui, fortunatamente asintomatico e in isolamento per evitare di allargare il contagio. Giornate difficili che l’ex giocatore dei Thunder si è definitivamente lasciato alle spalle, come sottolineato anche da Mike D’Antoni nelle interviste ai giornalisti: “Credo proprio che Westbrook sarà pronto ad atterrare qui a Orlando molto presto”, confermando poi il suo arrivo a Disney World dove adesso dovrà osservare le 48 ore di quarantena e sottoporsi nuovamente al doppio tampone, prima di raggiungere i compagni in palestra. Settimane di pausa che non preoccupano D’Antoni riguardo le condizioni fisiche di uno dei giocatori più esplosivi della lega: “Nel suo giorno di forma peggiore riesce comunque ad avere più energia e forza di chiunque altro”. Con il ritorno in campo di Westbrook dunque, Houston torna ad avere a disposizione i suoi giocatori migliori - viatico necessario per affrontare i prossimi due mesi di partite e sfide, in cui anche Houston cercherà di puntare in alto.