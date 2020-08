Butler resta a riposo, Crowder: “È in quarantena”

La notizia è che Jimmy Butler non ha preso parte all’allenamento domenicale effettuato dagli Heat: stando a quanto raccontato dalla franchigia della Florida, l’All-Star di Miami aveva una motivazione più che valida per non esserci. Ma secondo quanto riportato in maniera involontaria da Jae Crowder, non si tratterebbe di un semplice giorno di riposo concesso a Butler dopo la gara da 22 punti contro Denver: “Vogliamo parlare con lui il prima possibile, non appena uscirà dalla quarantena o da qualsiasi cosa sia: è dura per noi sentire quello che gli sta succedendo. Non sappiamo mai cosa aspettarci in questa situazione”. A cosa si riferisce esattamente il giocatore degli Heat? Coach Spoelstra ha soltanto aggiunto di non sapere se Butler sarà o meno a disposizione della squadra per la prossima sfida contro Toronto, senza concedere ulteriori dettagli ai giornalisti. A sentir parlare di quarantena però, l’associazione fatta in maniera immediata è quella con il contagio da Covid-19. A parte i due casi di positività rilevati in uno dei primi giri di tamponi a inizio luglio, subito individuati e allontanati dalla bolla, la NBA ha continuato a confermare che i risultati dei tamponi effettuati su base giornaliera hanno sempre dato esito negativo. Le altre ipotesi sul tavolo sono quella del “falso positivo” - un pericolo di cui si era parlato nei giorni scorsi e che costringerebbe Butler a restare in isolamento in attesa di ulteriori esami - oppure l’altra possibile ragione legata alla sua assenza è l’aver saltato un controllo (come accaduto anche a Kristaps Porzingis nei giorni scorsi), costretto così a restare in stanza in isolamento fino al prossimo tampone. Nelle prossime ore la speranza è che venga fatta chiarezza.