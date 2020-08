NBA Sundays: Boston-Portland e poi Giannis-Harden

Ogni giorno più di un big match, ogni giorno le superstar in campo. Prosegue senza sosta il calendario delle partite NBA e di pari passo quello della programmazione sui canali di Sky Sport, che si rinnova nell’appuntamento con gli NBA Sundays. A sfidarsi nell’ormai tradizionale partita in prime time italiano saranno i Boston Celtics e i Portland Trail Blazers, con la palla a due prevista per le 21:30 in diretta su Sky Sport Uno con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Da una parte i Celtics vogliono trovare la prima vittoria nella bolla di Orlando dopo la sconfitta all’esordio contro i Milwaukee Bucks; dall’altra i Blazers devono continuare a vincere per rimanere vicini a Memphis nella corsa per l’ottavo posto a Ovest. Grizzlies impegnati praticamente in contemporanea contro i San Antonio Spurs, in una partita che si può seguire in diretta con commento originale alle 22 su Sky Sport NBA, la casa della grande pallacanestro americana sul canale 206 di Sky.