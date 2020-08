Il video ironico postato dal n°30 degli Warriors su Instagram è subito diventato virale: la voce di sua moglie che lo chiama e gli incubi che continuano a tormentarlo. Una vita senza basket è complicata per chi come lui non è abituato a un periodo d'assenza così lungo. Un siparietto che ha fatto sorridere anche LeBron

Vivere senza giocare a pallacanestro non è semplice per chi attorno al basket ha costruito la sua vita. Lo sa bene Stephen Curry, protagonista di un video ironico in cui dimostra di sentire così tanto la mancanza dello stare in campo che, al risveglio, era convinto di trovarsi all’interno della bolla NBA a Orlando. Immagini che hanno subito fatto il giro dei social e hanno conquistato un bel po’ di colleghi, a partire dal più blasonato di tutti: LeBron James non poteva non commentare con una risata, così come fatto da Carmelo Anthony, Anderson Varejao e tanti altri giocatori del presente e del passato. Curry però sa che l’attesa continuerà a essere molto lunga: nei prossimi mesi, così come milioni di appassionati, dovrà accontentarsi all’idea di restare a guardare gli altri davanti la TV.