La lontananza di familiari e amici è una delle cose che stanno pesando di più ai giocatori nella bolla di Disney World Orlando. Dall’inizio delle semifinali di conference si potranno però iniziare a ospitare persone dall’esterno, con ogni squadra ancora in corsa che avrà a disposizione 17 camere d’albergo. NBA e associazione giocatori – scrive ESPN – hanno negoziato i termini che regoleranno l’ingresso degli ospiti, definendo che per i non familiari gli atleti dovranno dimostrare "relazioni di lunga durata" (una definizione che ricorda gli ‘affetti stabili’ dei primi decreti sul contenimento del coronavirus in Italia). Senza questo requisito il permesso non sarà accordato. Non saranno per esempio fatte entrare “persone conosciute solo attraverso i social media, o tramite un intermediario”.