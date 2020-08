Il suo metro e 70 centimetri (?) d’altezza lo ha sempre portato in giro con enorme dignità, tanto da risultare decisivo anche in una finale NBA. A Dallas poi è diventato ormai da tempo una vera e propria mascotte per compagni e colleghi, oltre che un veterano su cui fare affidamento in uscita dalla panchina. JJ Barea è uno dei giocatori più anziani e soprattutto più bassi dell’intera lega: una caratteristica che non gli ha impedito di rendere al meglio ad alto livello. Per quello accetta con piacere le battute e gli scherzi dei compagni, a partire dai più giovani come Doncic - che nel giro di un paio d’anni è diventato il leader indiscusso dello spogliatoio. E commentando così le nuove linee guida previste dalla NBA per le partite di playoff a cui potranno assistere anche i congiunti dei giocatori presenti nella bolla, è stato specificato che ognuno avrà diritto a un solo biglietto per un ospite e che, oltre a quello, verrà consentito l’accesso per i bambini al di sotto degli 80 centimetri d’altezza. Un assist servito su un piatto d’argento al n°77 sloveno dei Mavericks che ha risposto taggando proprio Barea: “Per te va bene”. L’ennesima presa in giro e battuta nei confronti di un giocatore che è riuscito ad andare ben oltre i propri centimetri: "Domani parliamo di questa cosa", risponde il portoricano aggiungendo tante faccine arrabbiate - scherzoso in realtà come il "Ti adoro" con cui Doncic chiude la conversazione su Twitter (ma non di certo, le battute in spogliatoio).