Vlade Divac non è più il GM dei Sacramento Kings

Il giorno dopo aver concluso l’esperienza dei seeding games di Orlando con un record di 3-5, mancando dunque per l’ennesima volta l’accesso ai playoff, la dirigenza dei Sacramento Kings ha deciso di cambiare. Via Vlade Divac dal ruolo di general manager della squadra, rimpiazzato da Joe Dumars - già dirigente dell’anno nella stagione 2002-03 con i Detroit Pistons - nominato come sostituto a interim in attesa di capire come muoversi nelle prossime settimane. “È stata una scelta molto difficile, ma noi crediamo che sia giunto il momento di dare una svolta nel provare a costruire una squadra vincente - sottolinea il proprietario Vivek Ranadivé in un comunicato ufficiale - Siamo grati a Vlade per la sua leadership e per la gestione in questi anni. Continuerà a far parte della nostra famiglia”. Il 52enne ex giocatore di Kings e Lakers era stato assunto da Sacramento nel 2015, sostituto di Chris Mullin che ha intrapreso la carriera da allenatore. La franchigia ha poi voluto precisare che Luke Walton continuerà a essere il coach della squadra californiana - sotto contratto fino alla stagione 2022-23 - e che la sua posizione non verrà messa in discussione. Dumars invece è chiamato nei prossimi mesi a gestire la free agency e il Draft (che difficilmente vedrà protagonisti i Kings con una scelta nelle top-4, soltanto il 5.7% di probabilità che accada). Bogdan Bogdanovic invece resta il giocatore con cui trovare assolutamente un accordo, in una delle tante questioni aperte lasciate da Divac, al termine di un’esperienza che a Sacramento speravano potesse portare ben altri risultati.