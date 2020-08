Oms, Guerra: Basta poco per tornare all'emergenza

Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms e tecnico del Cts, analizza la situazione in un’intervista al Corriere della Sera: "La curva sale, lentamente ma in modo costante. Sembra che la gente non abbia compreso quanto siamo in pericolo. Dobbiamo agire adesso. Il rischio è arrivare a ridosso della riapertura delle scuole con un numero di casi che la renderebbero pericolosissima. Perché è matematico che la curva col ritorno in aula salirebbe ancora. O azioniamo il freno o andiamo a sbattere"