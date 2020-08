Di sassolini nelle scarpe Vlade Divac se ne porta dietro un bel po’ da tempo, ma nonostante le comprensibili lamentele nei confronti di una dirigenza non sempre presente e in grado di assecondare le sue richieste, l’ex talento serbo non è mai riuscito a mostrare di meritare la fiducia che i Kings per un lustro gli hanno dimostrato nel lasciargli guidare una squadra che mai è riuscita ad acciuffare l’accesso ai playoff. L’errore più grande che viene rinfacciato a Divac è stata la decisione di passare Luka Doncic al Draft 2018 per puntare su Marvin Bagley III. Nonostante i Mavericks avessero fatto di tutto per salire fino alla terza posizione infatti, i Kings con la seconda scelta avrebbero potuto decidere di andare sul n°77 sloveno - con buona pace di Dallas che si sarebbe ritrovata senza avere a disposizione uno dei principali talenti del presente e soprattutto del futuro NBA. Una scelta che Divac rivendica ancora oggi, nonostante adesso non sia più alla guida della dirigenza della franchigia californiana: “Quella è stata una mia decisione: sono ancora convinto del fatto che Marvin Bagley III sia un grande talento, ha soltanto bisogno di più tempo per metterlo in mostra. Alla fine dimostrerà a tutti che si sono sbagliati sul suo conto. So bene però che in NBA le persone vogliono tutto e subito, nessuno ha la pazienza di aspettare. Per me non è un problema, le conclusioni si tireranno soltanto tra qualche anno”. La speranza dei Kings è che, almeno questa previsione di Divac, risulti azzeccata.