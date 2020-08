Lombardia, 61 nuovi casi e 3 morti

Francia: verso obbligo mascherine negli uffici

Il governo intende estendere l'obbligo di mascherina ai luoghi di lavoro, negli spazi come "sale riunioni dove non c'è ventilazione naturale", perché quasi un quarto dei focolai rilevati di Covid-19 proviene dagli uffici e il contagio sta crescendo in modo preoccupante nel Paese. A quanto riferito dal ministro del Lavoro, Elisabeth Borne,in un'intervista pubblicata su "Le Journal du Dimanche", martedì presenterà ai datori di lavoro e sindacati una serie di proposte per modificare i protocolli sanitari entrati in vigore nelle aziende all'inizio del deconfinamento a maggio