Capela a Sky: “Titolo Clippers, Hawks da playoff"

Intervista esclusiva al lungo svizzero di Atlanta, arrivato lo scorso febbraio nella squadra di Trae Young e John Collins e pronto a unirsi agli Hawks per provare a vincere con la squadra della Georgia: “So di poter giocare bene con entrambi, la difesa sarà una delle chiavi per avere successo. Il lungo NBA più complicato da marcare? Joel Embiid”

Sul parquet manca ormai dallo scorso 29 gennaio - ultima partita con gli Houston Rockets prima della maxi-trade che lo ha portato agli Atlanta Hawks - con i quali, a causa di un infortunio al tallone, non è riuscito a fare il suo esordio prima della sospensione della regular season dello scorso 11 marzo. Clint Capela è sorridente e carico in vista della sfida che lo attende dalla prossima stagione, la squadra texana ormai fa parte del suo passato: “Non sono rimasto particolarmente sorpreso dalla trade, a Houston stanno provando a fare qualcosa di diverso. Il mio nome era venuto fuori già qualche settimana prima che fossi scambiato, quindi a quel punto non sono rimasto colpito. So bene che situazioni del genere fanno parte del business NBA”. Ad aprile Capela aveva rivelato a Sports Illustrated di non essere al 100% della condizione fisica, parlando di un recupero più lungo del previsto, ma con il passare dei mesi le cose - per fortuna sua e degli Hawks - sono migliorate: “Sarei stato pronto per giocare se ne avessi avuto l’opportunità. Il recupero dall’infortunio è andato bene, sto meglio. Adesso sono in ottime condizioni fisiche”.

vedi anche Capela ad Atlanta nella trade più grande dal 2000 Dopo il passato con i Rockets al fianco di un MVP come James Harden, una sfida totalmente nuova da affrontare: a 26 anni il lungo svizzero dovrà vestire i panni del veterano nello spogliatoio degli Hawks: “Mi sento pronto ad affrontare qualsiasi tipo di prova la NBA mi proponga: sto lavorando duro per questo. Far parte di una squadra con così tanto talento giovane è un’opportunità che sulla carta potrebbe darci la forza di raggiungere qualsiasi obiettivo. Non sono frasi di circostanza, è qualcosa in cui credo davvero. Ogni volta che ho parlato e mi sono confrontato con i miei nuovi compagni, ho capito quale sai la loro dedizione e passione verso il gioco”. Traguardi da raggiungere cercando la miglior intesa possibile al fianco di Trae Young e John Collins: “Sono certo che giocando insieme a entrambi, le cose potranno andare nel migliore dei modi: di solito l’intesa si sistema una volta che inizi a condividere il parquet con gli altri. Sono due talenti incredibili, non credo ci saranno grossi problemi. Dovremo trovare il giusto assetto difensivo”. La capacità all’occorrenza di cambiare in difesa con John Collins su qualsiasi tipologia di attaccante e di riuscire ad adattarsi all’avversario potrebbe essere una delle chiavi della prossima stagione degli Hawks. “Bisogna essere in grado all’occorrenza di accoppiarsi anche con le guardie”: un aspetto fondamentale nella NBA di oggi.