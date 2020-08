LeBron James sarà anche quello che ha perso cinque finali NBA delle otto che ha disputato in carriera, accusato da molti di non prendersi le responsabilità nei momenti cruciali, ma nessuno può negare la sua longevità e capacità di incidere nel corso degli anni. Caratteristiche che il n°23 dei Lakers ha mantenuto anche in questo avvio playoff in maglia gialloviola, tanto da raccogliere nel giro di una settimana le due vittorie che gli servivano per superare Tim Duncan al secondo posto all-time per successi nella post-season: sono 158 totali, tre in meno di Derek Fisher in vetta e ormai alla portata. Un traguardo storico per James, che contro l’Hall of Famer degli Spurs ha combattuto più volte alle Finals: “So bene cosa voglia dire essere inserito nello stesso discorso con un campione del genere: Tim Duncan viveva nei playoff, erano diventati l’indirizzo fisso al quale rivolgersi per trovarlo. Essere associato a lui e addirittura averlo superato significa davvero tanto per me”. E visto che ormai si fa fatica a tenere il conto delle classifiche e dei traguardi statistici di cui James va a caccia, sono bastate anche le quattro triple a bersaglio per permettergli di superare Klay Thompson al terzo posto all-time ai playoff per numero complessivo di canestri pesanti realizzati. Davanti a lui, a dieci triple di distanza, Ray Allen: un non specialista che grazie alla longevità, alla costanza e al talento, ha raggiunto il vertice (e il meglio) in ogni categoria statistica misurata sul parquet.