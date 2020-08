Raptors in allarme: distorsione per Kyle Lowry

Non ci sono buone notizie per i Toronto Raptors. I campioni in carica infatti devono fare i conti con l’infortunio di Kyle Lowry , che nel corso del primo quarto di gara-4 contro i Brooklyn Nets ha riportato una distorsione alla caviglia mettendo il piede su quello del playmaker avversario Chris Chiozza. Lowry, dopo aver provato a camminare zoppicando e a rimanere in campo dopo il timeout, ha dovuto fermare il gioco con un fallo e si è immediatamente diretto verso gli spogliatoi , senza rimanere in panchina per assistere al facile 150-122 con cui i suoi compagni hanno chiuso i conti con i Nets, il primo “cappotto” ai playoff nella storia della franchigia canadese.

Gli esami effettuati hanno evidenziato una distorsione che mette quantomeno un punto di domanda sulla sua presenza per gara-1 contro i Boston Celtics, con la serie che comincerà nella notte italiana tra giovedì e venerdì a mezzanotte e mezza. I Raptors hanno un ottimo record di 12-2 in questa stagione quando non hanno potuto contare sul loro leader, ma è ovvio che in una serie che si preannuncia molto equilibrata come quella contro i biancoverdi ci sia bisogno di uno come il numero 7: “Non c’è alcun dubbio che uno vorrebbe poter contare sui suoi migliori giocatori” ha detto il neo nominato allenatore dell'anno Nick Nurse. “Ma a volte non si ha molta scelta. È una cosa a cui ci si deve abituare in questa lega: bisogna andare in campo con chi è in salute e chi è disponibile, trovando un buon modo per provare a vincere. In un caso o nell’altro, è quello che faremo”.