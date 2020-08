Gara-4: Orlando-Milwaukee alle 19.30 su Sky

Dopo essersi portati in vantaggio nella serie, i Milwaukee Bucks cercano la vittoria che li porterebbe a un solo successo dal passaggio del turno. Per Orlando una partita da non perdere per provare a tenere aperta la serie: la partita in diretta su Sky Sport NBA a partire dalle 19.30 con commento di Mauro Bevacqua e Marco Crespi

La preview della partita

Chi lo avrebbe mai detto che l’unica serie ancora minimamente in bilico nella Eastern Conference sarebbe stata quella tra la numero 1 e la numero 8. Invece così stanno le cose: delle quattro serie di primo turno, l’unica che finora ha visto vincere entrambe le squadre è quella tra i Milwaukee Bucks e gli Orlando Magic, visto che le altre o sono concluse (4-0 per Toronto e Boston) o stanno per finire (3-0 Miami su Indiana). Giannis Antetokounmpo e soci vogliono però cambiare in fretta la situazione, portandosi in totale controllo della serie dopo essere passati in vantaggio con la convincente vittoria in gara-3. Per gli Orlando Magic invece si tratta già di un’ultima spiaggia: perdere oggi e finire sotto 1-3 contro i Bucks equivale a una condanna, ma servirà davvero una prestazione straordinaria per impensierire la squadra col miglior record della NBA. L’appuntamento è fissato per la palla a due delle 19.30, da seguire in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Mauro Bevacqua e Marco Crespi.