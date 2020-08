Quello NBA è stato sciopero o boicottaggio?

Il New York Times - stimolato dalla riflessione social fatta da Alexandria Ocasio-Cortes - si è chiesto quale fosse il termine più giusto da usare (dopo le critiche ricevute per il titolo in copertina). E la risposta è che la parola proposta dagli stessi giocatori dei Milwaukee Bucks è quella sbagliata, come sottolineato anche da Flavio Tranquillo nell'estratto video preso da Basketball Conversation

“Boicottaggio”. Non ci sono stati dubbi, sin dai primi istanti in cui i giocatori dei Milwaukee Bucks hanno scelto di rintanarsi nello spogliatoio e non prendere parte alla gara-5 di primo turno playoff contro i Magic. Ne hanno parlato in quei termini i diretti interessati ed è venuto naturale a tutti proseguire lungo quella scia. Ma “boicottare” è davvero il termine giusto per definire il gesto, l’azione compiuta dai giocatori NBA? Non secondo Alexandria Ocasio-Cortez - deputata democratica di New York e una delle donne più in vista della sinistra statunitense degli ultimi anni - che ha rimproverano il New York Times per aver scelto quel termine per firmare una copertina a suo modo storica. “Boycott”, con il parquet rimasto vuoto. “La vostra copertina è sbagliata. Dovete cambiarla e scrivere SCIOPERO”. Quella la parola giusta. Un rimprovero subito allargato al sistema dei media a cui la deputata chiede conto: “Voglio sapere perché avete usato quel termine”. La ragione di una lamentela del genere? Semplice: “Le parole contano, sono più importanti che mai soprattutto in un momento delicato come questo e non possiamo passare il tempo a ripeterle senza dare il giusto peso e a capire cosa vogliano dire”. E in effetti, a ben vedere, la deputata non ha tutti i torti.

Chiamarlo sciopero sarebbe stato un problema, almeno per i giocatori NBA leggi anche Le reazioni dei giocatori alla decisione dei Bucks Lo sciopero infatti si definisce come una “interruzione non autorizzata del proprio lavoro”, uno stop volontario e organizzato delle prestazioni lavorative, fatto con l’intenzione di avanzare una serie di domande - spesso legate alla retribuzione e a chiedere diritti economici e non, ottenere benefici e condizioni di lavoro più sicure. Al netto delle rimostranze - che nel caso NBA non erano certo rivolte alle condizioni salariali - la logica è proprio quella: “Se i giocatori hanno una partita in programma per quel giorno e non si presentano in campo perché hanno dei problemi e vogliono protestare, quello non può che definirsi sciopero”, sottolineano gli esperti interpellati dal New York Times. Per i giocatori NBA però sarebbe potuto diventare un problema chiamarlo sciopero, perché avrebbe avuto delle implicazioni economiche e legali ben diverse: “Chiamarlo così, soprattutto vista l’unità di intenti tra giocatori, proprietari e dirigenti NBA, è stata un modo per evitare complicazioni nella gestione delle cose”, continua a spiegare il NY Times. La domanda però resta: chi fa informazione, perché non si è posto il problema? Il boicottaggio infatti ha delle implicazioni economiche ben diverse , vuol dire mettere in difficoltà un business, piegarne le logiche commerciali. Attirare l’attenzione del pubblico con l’obiettivo di influenzare il modo di fare soldi della propria azienda. “Mettersi insieme per rifiutare di fare affari con, in maniera tale da punirlo sotto l’aspetto economico”. Insomma, tutta un’altra cosa.