I mesi della pandemia ci hanno fatto riscoprire le imprese di Michael Jordan come giocatore grazie alle storie di The Last Dance, ma oggi il suo ruolo è molto diverso. MJ infatti è proprietario di maggioranza degli Charlotte Hornets — nonché unico "majority owner" afro-americano di tutta la lega — e ricopre anche il loro di capo dell’NBA Labor Relations Committee, praticamente il rappresentante dei proprietari nelle relazioni con le altre parti che compongono la NBA, a partire dall’associazione giocatori. Proprio per essere stato il più grande giocatore di basket nella storia del basket e per essere l’unico proprietario afro-americano della NBA, secondo quanto riferito da ESPN Jordan ha ricoperto un ruolo cruciale come mediatore tra le parti, agendo da "voce della ragione" per far comprendere le rimostranze dei giocatori presso i suoi colleghi proprietari. “In questo momento ascoltarli è più importante che parlare” ha detto MJ ai suoi colleghi, contattando in prima persona tanto Chris Paul (capo dell’associazione giocatori) che Russell Westbrook (uno dei giocatori più ascoltati della lega), entrambi legati al suo brand di abbigliamento sportivo.