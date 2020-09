Joel Embiid è uno dei giocatori NBA più attivi sui social network, in modo particolare su Twitter. Le sue provocazioni agli avversari sono diventate uno dei marchi di fabbrica delle tante sfide sotto canestro degli ultimi anni - basta chiedere ai vari Andre Drummond e Karl-Anthony Towns, soltanto per citarne alcuni. Per quello ogni messaggio lanciato dal n°21 dei Sixers sui social è un potenziale indizio/riferimento/indicazione di cui tenere conto. Non poteva quindi non fare notizia uno dei suoi ultimi tweet, cinque parole che hanno preoccupato i tifosi dei Sixers: “Sono ancora molto infelice”. Una frase che inserita nel contesto complicato che stanno vivendo a Philadelphia negli ultimi giorni sembrava indicare un’unica soluzione: Embiid vuole andare via, vuole cambiare squadra. In realtà che ci fosse qualcosa di strano si è iniziato a intuire nel momento in cui all’interno del suo nickname tra il nome e cognome è comparso tra virgolette un “Troel”. Sta davvero scherzando su una cosa del genere? Cosa gli salta in testa? Nulla che non potesse essere chiarito dal tweet pubblicato quattro minuti dopo (che saranno sembrati un’eternità a chi tifa Sixers): “La pubblicità della Mountain Dew è fantastica”. Già, perché il protagonista è proprio lui e perché all’inizio dello spot ripete: “Sono ancora molto infelice”. Si scherza sull’utilizzo che viene fatto della sua immagine su internet, uno dei tanti modi per promuovere una bevanda. Nulla a che vedere con il mercato NBA dunque, come dimostra il messaggio che sgombera definitivamente il campo da dubbi (con tanto di nuova GIF promozionale): “La vita è grandiosa #TheProcess”. I tifosi dei Sixers, per ora, possono stare tranquilli.