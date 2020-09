Milwaukee nel destino: la storia di Butler&Crowder

Jimmy Butler e Jae Crowder stanno affrontando (e per ora "affondando") la squadra della città in cui sono esplosi a livello collegiale. Entrambi infatti hanno giocato (un anno anche assieme) a Marquette. Ma il miglior marcatore di quella edizione dei Golden Eagles era un terzo giocatore, ben conosciuto tra l'altro in Italia

Un proverbio spagnolo recita “alleva corvi e ti caveranno gli occhi”. Forse lo conoscono anche a Milwaukee, dove i tifosi dei Bucks vedono la loro squadra sotto 0-2 in semifinale di conference travolta dalle giocate decisive di Jimmy Butler in attacco (40 punti la prima partita, i due liberi della vittoria la seconda) e di Jae Crowder in difesa (a lui, per lunghi tratti, coach Spoelstra ha assegnato la marcatura di Giannis Antetokounmpo). Due giocatori — Butler e Crowder — che a Milwaukee conoscono bene, perché nella stagione 2010-11 i due hanno vestito assieme la canotta di Marquette, la squadra collegiale cittadina. Campus a University Hill, non lontano dalla downtown cittadina, i Golden Eagles hanno giocato per anni al Bradley Center e ora chiamano casa il Fiserv Forum, condividendo il parquet, sia ieri che oggi, proprio con i Bucks. L’unica stagione trascorsa al college assieme — la terza e ultima per Butler (n°33) a Marquette, la prima di due di Crowder (n°32), arrivato in Wisconsin per completare le annate da junior e senior della sua carriera NCAA — ha visto i Golden Eagles raggiungere le Sweet Sixteen (gli ottavi di finale) del torneo NCAA per la 14^ volta nella storia, guidati da tre giocatori in doppia cifra: Crowder, terzo di squadra con 11.8 a sera, Butler, secondo, a 15.7 e poi un terzo giocatore, Darius Johnson-Odom top scorer a quota 15.8.

Chi è il top scorer della Marquette di Butler e Crowder leggi anche Butler leader di Miami, con l'aiuto di D-Wade Curioso che in una squadra con due protagonisti dei playoff NBA 2020 il miglior marcatore sia un terzo giocatore, peraltro conosciuto molto bene in Italia. Johnson-Odom infatti ha fatto tappa ben quattro volte nel nostro Paese: la prima volta a Cantù (nella stagione 2014-15) e poi dal 2016 in poi con la maglia della Dinamo Sassari prima (2016-17), della Vanoli Cremona poi (2017-18) e infine con quella della Pallacanestro Reggiana (sul finire della stagione 2018-19 e poi in quella successiva). Recentemente Johnson-Odom è tornato alla ribalta per essere stato incoronato MVP del torneo di 5-vs-5 "The Basketball Tournament 2020" che mette in palio un montepremi di un milione di dollari. La sua squadra, campione? I Golden Eagles, perché composta in grande maggioranza da ex giocatori di Marquette.