È un ringraziamento rivolto a tutti i tifosi dei Thunder, che hanno accolto con entusiasmo una squadra su cui in pochi avrebbero scommesso e che invece strada facendo ha scoperto di poter essere un gruppo in grado di dire la sua anche ai playoff. Merito anche del contributo di un positivo Danilo Gallinari, finito per caso a Oklahoma City all’interno della trade che ha portato Paul George ai Clippers, e abile a sfruttare l’occasione per mettere ancora una volta in mostra le sue doti: a 32 anni, il n°8 azzurro resta un giocatore su cui diverse squadre possono puntare durante la prossima off-season. Difficilmente però lo faranno i Thunder, che vogliono proseguire il cammino di rebuilding iniziato lo scorso anno - godendosi come un’imprevista parentesi la cavalcata playoff terminata in gara-7 contro Houston. “Abbiamo lottato fino alla fine in una stagione più dura del previsto. Nessuno credeva in noi a eccezione della squadra, dei tifosi e di tutto lo staff della squadre e abbiamo meritato la qualificazione ai playoff. Un finale sfortunato di stagione non può cancellare però una cavalcata fantastica durata 12 mesi”.