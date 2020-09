Quello della “scomparsa dei lunghi tradizionali” è un tema che ormai sta diventando quasi decennale, ma continua a far discutere. E in ogni discussione che si rispetti ormai entra Draymond Green, che in questo periodo sta mettendo le basi per la sua futura carriera da personaggio televisivo per quando appenderà le scarpette al chiodo. In particolare, il tre volte campione NBA con i Golden State Warriors ha dato la sua opinione sulla serie tra Los Angeles Lakers e Houston Rockets, che vede opporsi una squadra che usa spesso due lunghi "veri" (Anthony Davis e un centro di stazza come JaVale McGee o Dwight Howard) contro una che invece ha tutti giocatori sotto i due metri di altezza. “Tutti i centri grossi che non si chiamano Joel [Embiid], KAT [Karl-Anthony Towns] e Joker [Nikola Jokic] dovrebbero tifare fortissimo per i Lakers. Se Houston vince questa serie, farà ancora più danni al valore dei lunghi sul mercato”.