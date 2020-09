Gabriel e l’autista (onesto) premiato con 2.500$

Jon Barnard, professione autista di Uber, ha voluto rendere pubblica la storia che ha visto protagonista l’ala di riserva dei Blazers, autore di un gesto bellissimo (“e gratuito, senza ricerca di pubblicità”) per ricompensare l’onestà dello stesso Barnard

Non è una storia recentissima, ma una volta diventata di dominio pubblico merita di essere raccontata. Perché si può essere campioni anche giocando meno di 10 minuti a sera e segnando 2 punti a partita. È il caso di Wenyen Gabriel, ala dei Portland Trail Blazers che coach Stotts ha messo campo anche in questi playoff ma che prima ancora di entrare nella bolla di Orlando si è reso protagonista di un gesto bellissimo. Accade infatti che dopo aver prenotato ed effettuato una corsa con Uber, l’ex giocatore di Kentucky lasci inavvertitamente il proprio portafoglio all’interno dell’auto: “Mi ricordo quella corsa: di solito non parlo con gli autisti ma in quel caso mi era sembrata una persona davvero genuina, ho il ricordo di una bella conversazione”. Ricordo rovinato dalla disattenzione al momento di scendere, arrivato a casa, disattenzione a cui Gabriel non riesce a rimediare: “Ho provato a contattare Uber e a rintracciare l’autista, ma senza successo. Quella sera avevamo una partita, il pomeriggio di solito faccio un pisolino ma quel giorno non riuscii a dormire”, ricorda l’ala dei Blazers.

Che però — ignaro di tutto — non fa i conti con l’onestà di Jon Barnard, che trova il portafoglio nella sua auto e avendo accompagnato a casa il giocatore di Portland sa dove poterlo rintracciare: “È venuto a casa per riportarmelo — racconta Gabriel — e per arrivare alla mia porta occorre salire alcune scale: è una persona con una percentuale di disabilità [per via di un artrosi che lo ha colpito dopo una carriera da sportivo nella corsa e nel basket, sia al liceo che al college, ndr], per cui quando si è presentato alla porta aveva il respiro affannoso, di chi aveva faticato non poco ad arrivare fin lì”. In mano il portafoglio del giocatore, da cui Gabriel estrae immediatamente una banconota da 100 dollari per ricompensare almeno in parte Barnard.